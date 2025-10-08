Сергей Стаднюк

Юношеская сборная Украины U-18 начала выступления на международном турнире в Хорватии, который проходит в городке Пореч, где в стартовом матче встретилась с хозяевами соревнований. Начало игры было обнадеживающим для «сине-желтых». Уже на 13-й минуте Иван Андрейко мог открыть счет, но, оказавшись один на один с вратарем, не сумел его обыграть. Впрочем, соперник воспользовался первой же ошибкой украинцев – Бенкотич перехватил мяч после неудачных действий защитника и с дальней дистанции перекинул голкипера Ростислава Баглая, который вышел далеко из ворот.

В конце первого тайма произошел неприятный инцидент – грубый фол хорватского хавбека Крешимира Радоша против Ильи Кутьи заставил украинского полузащитника покинуть поле. Из-за травмы футболиста местного Хайдука срочно доставили в больницу, а хорваты остались в меньшинстве.

Несмотря на численное преимущество, команда Украины не смогла найти пути к воротам соперника после перерыва. Хорваты грамотно закрылись в обороне, действуя компактно и дисциплинированно. Более того, именно они забили второй раз – Кусанович заработал пенальти после фола в штрафной, а затем сам реализовал 11-метровый удар, установив окончательный счет 2:0.

Следующий матч на турнире подопечные украинского тренерского штаба проведут 11 октября против сверстников из Уэльса, где попытаются исправить стартовую неудачу.

Международный турнир в Хорватии

Хорватия U-18 – Украина U-18 2:0

Голы: Бенкотич, 30, Кусанович, 87 (пенальти)

Украина U-18: Баглай, Мельник (Мурадян, 46), Костюк (Шерстюк, 62), Калюжный (Бугай, 62), Зудин (Меньшиков, 62), Люсин (к), Кутья (Середа, 45), Милокост (Ясинский, 62), Андрейко (Дериконь, 52), Мартинюк (Зубрий, 46), Джурабаев (Федоренко, 62).

Предупреждения: Горват, 69 – Милокост, 5, Люсин, 41

Удаление: Радош, 42

Накануне сборная Украины U-20 минимально уступила испанцам в 1/8 финала и покинула юношеский чемпионат мира-2025.