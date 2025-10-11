Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлейгссон высказался о поражении в матче третьего тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Украины (3:5). Слова специалиста передает Vísir.

Это был странный матч. Мы же играли против Украины, эта команда совсем не шутка. И, если честно, большую часть поединка мы выглядели очень хорошо. Я действительно горжусь ребятами.

Конечно, игру можно упростить: если мы проиграли – мы ужасные, если выиграли – замечательные. Но все не настолько просто. Надеюсь, большинство это понимает. Думаю, все, кто разбирается в футболе, видели – мы сегодня сыграли достойно. Пропустили нелепые голы, но это беспощадный вид спорта.

Мне кажется, мы сейчас похожи на сборную Исландии образца 2013–2014 годов. Команда только формируется, становится действительно сильной – много молодых, энергичных ребят, но из-за этого случаются ошибки, которые сложно объяснить. Казалось, что каждый удар соперника в створ ворот становился голом. Тем не менее, в целом я не припомню, чтобы Исландия на своем поле играла настолько мощно и качественно против такого сильного соперника.

Я получил огромное удовольствие, это был отличный матч, но нам нужно сделать из него выводы. Характер – вот слово, которое описывает этот вечер. Было очень важно сравнять счет после того, как мы проигрывали 1:3.

С опытом игры на таком уровне и участием в больших матчах мы уже не будем принимать таких решений, как в случае с первыми тремя пропущенными голами. Но я уверен: гораздо легче исправить эти досадные ошибки, чем изменить общее качество игры команды.