Сергей Разумовский

Лондонский Челси является главным претендентом на подписание английского полузащитника Джордана Хендерсона. Об этом сообщил в соцсети X известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

🚨💣 BREAKING: Jordan Henderson to Chelsea, here we go! 🔵🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Former Liverpool captain has agreed a two year deal at #CFC and will sign until June 2028 this week.



Henderson left Brentford and Chelsea will now welcome him next.



Exclusive story from Monday, confirmed. pic.twitter.com/JxnyYQlQFf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026

Речь идет о 36-летнем ветеране, который имеет большой опыт выступлений на высшем уровне. Хендерсон в течение карьеры играл за сборную Англии, а также долгое время защищал цвета Ливерпуля, где был капитаном команды. В составе мерсисайдцев он выигрывал чемпионат Англии, Лигу чемпионов и другие престижные трофеи.

По информации Романо, интерес к опытному футболисту проявляли сразу несколько английских клубов. В то же время именно Челси находится в самой выгодной позиции и опережает всех конкурентов в борьбе за игрока.

Сообщается, что Хендерсон уже согласовал условия двухлетнего контракта с лондонским клубом. Ожидается, что футболист подпишет соглашение на этой неделе. Соглашение будет рассчитано до июня 2028 года.

Отдельно портал Transfermarkt сообщил об изменениях в статусе контракта Хендерсона с Брентфордом украинца Егора Ярмолюка. По данным ресурса, действие соглашения было прекращено 29 июля.

Ранее сообщалось, что Челси договорился о трансфере 35-летнего Дэнни Уэлбека.