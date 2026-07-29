От Ярмолюка до Мудрика: экс-капитан Ливерпуля согласовал двухлетний контракт с Челси
Синие отошли от вектора на молодых футболистов?
43 минуты назадПодписаться в
Лондонский Челси является главным претендентом на подписание английского полузащитника Джордана Хендерсона. Об этом сообщил в соцсети X известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
Речь идет о 36-летнем ветеране, который имеет большой опыт выступлений на высшем уровне. Хендерсон в течение карьеры играл за сборную Англии, а также долгое время защищал цвета Ливерпуля, где был капитаном команды. В составе мерсисайдцев он выигрывал чемпионат Англии, Лигу чемпионов и другие престижные трофеи.
По информации Романо, интерес к опытному футболисту проявляли сразу несколько английских клубов. В то же время именно Челси находится в самой выгодной позиции и опережает всех конкурентов в борьбе за игрока.
Сообщается, что Хендерсон уже согласовал условия двухлетнего контракта с лондонским клубом. Ожидается, что футболист подпишет соглашение на этой неделе. Соглашение будет рассчитано до июня 2028 года.
Отдельно портал Transfermarkt сообщил об изменениях в статусе контракта Хендерсона с Брентфордом украинца Егора Ярмолюка. По данным ресурса, действие соглашения было прекращено 29 июля.
Ранее сообщалось, что Челси договорился о трансфере 35-летнего Дэнни Уэлбека.
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