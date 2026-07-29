Сергей Разумовский

Лондонский Челси приблизился к оформлению еще одного трансфера во время летнего межсезонья. Новичком команды может стать опытный нападающий Брайтона Дэнни Уэлбек. Об этом в социальной сети X сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, добавляя, что клубы уже достигли полной договоренности по переходу английского форварда.

🚨🔵 Danny Welbeck to Chelsea, here we go! Deal in place with Brighton for the English striker.



Welbeck agreed terms with Chelsea until 2028, medical next; Brighton approved decision to let him go after formal request from Danny.



Jordan Henderson: coming soon. 🔜 pic.twitter.com/E7C5gaiW8U — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026

Ожидается, что 35-летний Уэлбек подпишет с Челси контракт, рассчитанный на два сезона. Стороны уже согласовали условия личного соглашения, поэтому в ближайшее время футболист должен пройти медицинское обследование.

Ключевую роль в переходе сыграла позиция самого Уэлбека. Форвард сообщил руководству Брайтона о желании сменить команду и попросил разрешения присоединиться к Челси. Представители «чаек» учли волю футболиста и согласились отпустить одного из самых опытных игроков состава.

Дэнни Уэлбек выступает за Брайтон с октября 2020 года. За почти пять лет в составе команды нападающий провел 201 матч во всех турнирах. За это время он забил 51 мяч и сделал 13 результативных передач. В прошлом сезоне англичанин сыграл 40 матчей, в которых отметился 14 голами и двумя ассистами.

В Челси рассчитывают, что опыт Уэлбека поможет команде усилить атакующую линию. Форвард хорошо знаком с требованиями английского футбола, имеет значительный опыт выступлений в Премьер-лиге (400 матчей) и может стать важным игроком ротации.

Профессиональную карьеру Уэлбек начал в Манчестер Юнайтед. Также он выступал на правах аренды за Престон и Сандерленд. Помимо Манчестер Юнайтед и Брайтона, нападающий защищал цвета Арсенала и Уотфорда. Кроме того, форвард имеет значительный опыт выступлений за сборную Англии.

Ранее сообщалось, что Челси договорился о контракте с 18-летним участником чемпионата мира-2026.