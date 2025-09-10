Англия разгромила Сербию в матче 5 тура квалификации ЧМ-2026. Матч в Белграде завершился со счетом 0:5.

Стадион имени Райко Митича, более известный как сербская «Маракана», стал свидетелем погрома сербской команды на глазах своих болельщиков.

Еще до перерыва Кейн и Мадуеке помогли команде Томаса Тухеля вздохнуть с облегчением, а после перерыва еще по голу удалось забить Мадуеке, Гуехи и Рэшфорду.

Итоговый результат матча чем-то напоминает избиение Сербии на Арене Львов, когда сборная Украины не оставила шансов оппонентам во время отбора на Евро-2020.

В параллельном матче этой группы Албания минимально одолела Латвию.

Отбор на ЧМ-2026. Группа K. 5 тур

Сербия - Англия 0:5

Голы: Кейн, 33, Мадуеке, 35, Конса, 52, Гуехи, 75, Рэшфорд, 90 (с пенальти)

Албания - Латвия 1:0

Гол: Асллани, 25 (с пенальти)

Норвегия не заметила Молдову с легионером Карпат в составе.