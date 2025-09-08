Во втором туре европейской квалификации чемпионата мира-2026 в группе B состоялись два матча.

В Базеле на стадионе Санкт-Якоб Парк сборная Швейцарии одержала разгромную победу над Словенией со счетом 3:0. Уже в первом тайме хозяева решили судьбу встречи: на 18-й минуте отличился Нико Эльведи, на 33-й — Бриль Эмболо, а через пять минут Дан Ндойе установил окончательный счет.

Благодаря этой победе швейцарцы набрали шесть очков и уверенно возглавили группу. Словения, имея одно очко после двух туров, замкнула турнирную таблицу.

Швейцария - Словения 3:0 (Эльведи 18, Эмболо 33, Ндойе 38)

Швейцария: Кобель, Видмер (Шмидт 62), Эльведи, Аканжи, Родригес, Фройлер, Ридер (Эбишер 62), Джака, Ндойе (Зом 90+1), Эмболо (Закария 78), Варгас (Манземби 62)

Словения: Облак, Корничник (Брекало 86), Дркушич, Бийол, Янжа, Стоянович (Штурм 61), Гнезда Черин, Элсник (Светлин 61), Ловрич (Петрович 21), Шешко, Випотник (Сешлар 86)

Определенная неожиданность произошла в Приштине, где Косово обыграло Швецию 2:0 на стадионе Фадиль Вокри.

Элвис Реджбечай открыл счет на 26-й минуте, а нападающий Ведат Мурики удвоил преимущество на 42-й минуте. В составе победителей сыграли два футболиста из чемпионата Украины - Илир Красничи из Колоса Коваливка и Мухарем Яшари из черкасского ЛНЗ.

Для косоваров это первая победа в отборе после стартового поражения от Швейцарии (0:4). Швеция осталась с одним очком, заработанным в игре со Словенией (2:2).

Косово - Швеция 2:0 (Реджбечай 26, Мурики 42)

Косово: Мурич, Красничи, Деллова, Альити, Галлапени, Войвода, Авдуллаху, Реджбечай (Эмерлаху 85), Муслия (Ходжа 90+2), Мурики (Асслани 59), Ррахмани (Яшари 59)

Швеция: Ольсен, Экдаль (Крафт 66), Гин, Гудмундссон, Бернгардссон (Нюгрен 62), Ларссон (Нанаси 46), Аяри, Салетрос, Свенссон (Сема 46), Эланга (Исак 72), Дёкереш

В следующем туре 10 октября Швейцария на выезде сыграет против Швеции, а Словения отправится в гости к Косово.