Отбор на ЧМ-2026. Норвегия не заметила Молдову с легионером Карпат в составе
Баболго пострадал от Холанда
около 1 часа назад
Эрлинг Холанд. Фото - Манчестер Сити
Сборная Норвегии набрала сумасшедший темп на пути к выходу на ЧМ-2026. В матче 2 тура евроквалификации под горячую руку скандинавов попала Молдова.
Главным хедлайнером вечера стал главный бомбардир норвежцев Холанд. Игрок Манчестер Сити прошлым вечером записал на свой счет пента-трик и 2 голевые передачи.
Пятая подряд победа норвежцев в отборе открывает путь к первому с 1998 года выходу в финальный турнир ЧМ.
Отбор на ЧМ-2026. Группа I. 5 тур
Норвегия - Молдова 11:1
Голы: Мюре, 6, Холанд, 11, 36, 43, 52, 83, Эдегор, 45+1, Осгор, 67, 76, 78 (с пенальти), 90+1 - Эстиго, 74 (автогол)
