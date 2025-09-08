Тренер Аргентины сообщил, сыграет ли Месси на чемпионате мира 2026
Скалони призвал оставить капитана в покое
около 1 часа назад
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал вопрос об участии Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.
Не могу сказать, какой процент игроков текущего состава будет вызван на чемпионат мира, потому что сам еще точно не знаю. Времени еще много. Многое может произойти. У нас есть костяк, все это знают. Как только нам сообщат, сколько футболистов можно будет заявить на турнир, мы примем решение.
Что касается Лео, я не говорил с ним о чемпионате мира. Я знаю, что он сказал. Я знаю, что он спокойно проведет это время и что он этого заслуживает. Мы должны оставить его в покое, – приводит слова Скалони издание Ole.
Также уже известны 18 сборных-участниц, которые квалифицировались на чемпионат мира 2026.