Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал вопрос об участии Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.

Не могу сказать, какой процент игроков текущего состава будет вызван на чемпионат мира, потому что сам еще точно не знаю. Времени еще много. Многое может произойти. У нас есть костяк, все это знают. Как только нам сообщат, сколько футболистов можно будет заявить на турнир, мы примем решение.

Что касается Лео, я не говорил с ним о чемпионате мира. Я знаю, что он сказал. Я знаю, что он спокойно проведет это время и что он этого заслуживает. Мы должны оставить его в покое, – приводит слова Скалони издание Ole.