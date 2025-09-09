Тренер Португалии раскрыл, сыграет ли Роналду на чемпионате мира 2026
Форвард остается голодным до побед
33 минуты назад
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мыслями о капитане команды Криштиану Роналду.
Он играет каждый раз так, как будто это его первый выход на поле. Его самоотдача, свежесть, которую он сохраняет каждый день... Он победитель. Он все еще жаждет побед. Чемпионат мира-2026? Он делает все возможное, но у него нет долгосрочных целей. Он хочет быть лучшим каждый день. Его внимание сосредоточено на том, что происходит сегодня. Я уже много говорил о его значимости. Надеть футболку сборной — это и есть послание капитана в раздевалке. И это очень помогает — сказал Мартинес в интервью ESPN.
Сейчас Криштиану Роналду 40 лет. В последнем матче против Армении, который завершился победой Португалии со счётом 5:0, он оформил дубль. Свой следующий поединок Португалия проведет в Будапеште против Венгрии 9 сентября.