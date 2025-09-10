Отбор на ЧМ-2026. Роналду помог Португалии выиграть у Венгрии
И другие результаты вторника
около 2 часов назад
Кріштіану Роналду (сборная Португалии) / Фото - FPF
Накануне завершился ряд поединков европейской квалификации на ЧМ-2026.
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оказался в шаге от того, чтобы стать абсолютным рекордсменом по количеству голов в матчах отбора на Мундиаль.
Предлагаем ознакомиться с другими результатами игрового дня.
Отбор на ЧМ-2026. Группа F. 5 тур
Армения - Ирландия 2:1
Голы: Сперцян, 45+1 (пен), Ранос, 51 - Фергюсон, 57
Венгрия - Португалия 2:3
Голы: Варга, 21, 84 - Силва, 36, Роналду, 58 (с пенальти), Канселу, 86.
Группа H. 5 тур
Босния и Герцеговина - Австрия 1:2
Голы: Джеко, 50 - Забитцер, 49, 65.
Кипр - Румыния 2:2
Голы: Лоизу, 29, Хараламбус, 77 - Дрегуш, 2, 18.
