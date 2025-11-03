Павел Василенко

Отец юной звезды Барселоны Ламина Ямаля, 36-летний Мунир Насрауи, снова оказался в центре внимания после откровенных слов о своей жизни. В беседе с испанскими журналистами он признал, что не видит ничего плохого в том, что сын помогает ему финансово.

«Многие люди говорят глупости. Мол, почему я не работаю, живу за счет сына... Ну что ж, добрые люди. Спасибо тебе, мой сын, я всегда буду благодарен. Я буду жить за твой счет», – сказал Насрауи.

Несмотря на это, мужчина подчеркнул, что не сидит без дела — он собирает картонные коробки в Барселоне и продаёт их по восемь центов за килограмм.

«Раньше я искал работу в строительстве, но не находил. Сейчас работа есть, просто молодёжь не хочет работать. Нужно поощрять их прикладывать усилия, потому что если сидеть, ничего не получится», – объяснил он.

Мунир также поблагодарил Ямаля за поддержку и подчеркнул, что не позволит, чтобы сын «отдал его в дом для престарелых».

Напомним, ранее Насрауи уже привлекал внимание прессы своими громкими заявлениями — в частности тем, что является фанатом мадридского Реала, заклятого соперника клуба, где играет его сын.