Кварцяный: «Ямаль увлекся девочками, и у этого бриллианта уже не всё получается, как в прошлом сезоне»
Известный тренер прошелся по испанскому вундеркинду
около 1 часа назад
Виталий Кварцяный / фото - Волынь
Украинский тренер Виталий Кварцяный поделился своим мнением о игре молодого таланта Барселоны Ламина Ямаля в интервью meta.ua.
– Ямаль из Барселоны стоит 300 миллионов, а клаусула у него — миллиард. Он всегда стремится обыгрывать, и ему это позволяют. Но он связался с девушками, и у этого бриллианта уже не так все получается, как в прошлом сезоне. Нельзя расслабляться, иначе прогресса не будет, – отметил Кварцяный.
Барселона, в составе которой выступает 18-летний вундеркинд, в прошлом туре чемпионата Испании уступила Реалу в Эль Класико со счетом 1:2.