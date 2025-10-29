Напряжение между футболистами Реала и Барселоны после Эль Класико вышло за пределы футбольного поля. Как сообщает Footmercato, Ламин Ямаль и Педри перестали следить в Instagram за защитником мадридцев Дани Карвахалем. Вскоре и сам Карвахаль удалил игроков Барселоны из списка своих подписок.

Поединок между принципиальными соперниками состоялся на прошлых выходных на стадионе Сантьяго Бернабеу. Хозяева одержали победу со счетом 2:1, укрепив лидерство в турнирной таблице Ла Лиги.

После десяти туров мадридский клуб имеет 27 очков и возглавляет чемпионат Испании, тогда как Барселона с 22 баллами идет второй.