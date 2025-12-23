Египет отпраздновал волевую победу над Зимбабве в 1 туре КАН-2025. Матч в Адраре завершился со счетом 2:1.

Игра проходила при тотальном преимуществе египтян, которые выставили на стартовый матч турнира наиболее оптимальный состав, однако в середине первого тайма Зимбабве открыли счет усилиями Принса.

Египтяне, создав множество голевых моментов, конвертировали свое преимущество в гол лишь на 65-й минуте, когда Мармушу удалось сравнять счет. Зимбабве до последнего претендовали на очки с фаворитом поединка, однако в добавленное время ко второй 45-минутке своё слово сказал Салах, который своим голом принес Египту первую победу на турнире.

Кубок африканских наций. Группа В. 1 тур

Египет - Зимбабве 2:1

Голы: Мармуш, 64, Салах, 90+1 - Принс, 20

