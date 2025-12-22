Полесье за 2 миллиона закрыло первый зимний трансфер
Все детали перехода
Фото - ФК Полесье
Полесье завершило подписание хавбека ЧФР Клуж и сборной Косова Линдо Эммерляху, сообщает «ТаТоТаке».
Житомиряне потратили на первого зимнего новичка около полутора-двух миллионов евро.
Тренер Полесья Руслан Ротань видит Эммерляху на позиции опорника.
Косовар был приоритетной целью для Металлиста 1925, а в прошлом его связывали с Колосом и ЛНЗ.
После 16 туров Полесье набрало 30 очков и расположилось на третьей позиции в турнирной таблице УПЛ.
