Полесье завершило подписание хавбека ЧФР Клуж и сборной Косова Линдо Эммерляху, сообщает «ТаТоТаке».

Житомиряне потратили на первого зимнего новичка около полутора-двух миллионов евро.

Тренер Полесья Руслан Ротань видит Эммерляху на позиции опорника.

Косовар был приоритетной целью для Металлиста 1925, а в прошлом его связывали с Колосом и ЛНЗ.

После 16 туров Полесье набрало 30 очков и расположилось на третьей позиции в турнирной таблице УПЛ.

Полесье начало переговоры с Колосом относительно трансфера лидера.