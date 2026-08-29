Отныне без всяких обсуждений. УЕФА изменил правила игры рукой после скандального матча Барселоны
Судьям больше не оставили пространства для толкований
УЕФА перед началом нового сезона ввел более четкие критерии оценки игры рукой. Судейский комитет европейской организации стремится избежать различных трактовок одинаковых эпизодов в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
Одно из ключевых нововведений касается игры рукой в штрафной площадке. В качестве примера УЕФА использовал спорный момент из прошлогоднего четвертьфинала Лиги чемпионов между Барселоной и Атлетико.
На 54-й минуте Марк Пубиль коснулся мяча рукой после того, как вратарь Хуан Муссо вернул его в игру. Арбитр Иштван Ковач тогда не назначил пенальти, а VAR не вмешался. По новым критериям аналогичный эпизод в новом сезоне должен заканчиваться одиннадцатиметровым.
«Нам пришлось закрыть этот раздел», – заявил главный арбитр УЕФА Роберто Розетти.
По его словам, если мяч находится на земле и в игре, футболист не может умышленно поднимать его или касаться рукой, независимо от того, находится ли соперник рядом.
«Нам надоело разное толкование. Мы должны быть последовательными, и не имеет значения, есть ли другие игроки рядом или нет», – объяснил Розетти.
После того матча Барселона подала жалобу в УЕФА, требуя расследования и анализа общения арбитров. Однако апелляцию каталонцев не удовлетворили. Атлетико победил в первой встрече 2:0, в ответном матче проиграл 1:2, но по сумме двух встреч вышел в полуфинал.
Теперь УЕФА стремится сделать оценку подобных эпизодов максимально однозначной и обеспечить одинаковое трактование правил в разных матчах.
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