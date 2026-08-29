Павел Василенко

УЕФА перед началом нового сезона ввел более четкие критерии оценки игры рукой. Судейский комитет европейской организации стремится избежать различных трактовок одинаковых эпизодов в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Одно из ключевых нововведений касается игры рукой в штрафной площадке. В качестве примера УЕФА использовал спорный момент из прошлогоднего четвертьфинала Лиги чемпионов между Барселоной и Атлетико.

На 54-й минуте Марк Пубиль коснулся мяча рукой после того, как вратарь Хуан Муссо вернул его в игру. Арбитр Иштван Ковач тогда не назначил пенальти, а VAR не вмешался. По новым критериям аналогичный эпизод в новом сезоне должен заканчиваться одиннадцатиметровым.

«Нам пришлось закрыть этот раздел», – заявил главный арбитр УЕФА Роберто Розетти.

По его словам, если мяч находится на земле и в игре, футболист не может умышленно поднимать его или касаться рукой, независимо от того, находится ли соперник рядом.

«Нам надоело разное толкование. Мы должны быть последовательными, и не имеет значения, есть ли другие игроки рядом или нет», – объяснил Розетти.

После того матча Барселона подала жалобу в УЕФА, требуя расследования и анализа общения арбитров. Однако апелляцию каталонцев не удовлетворили. Атлетико победил в первой встрече 2:0, в ответном матче проиграл 1:2, но по сумме двух встреч вышел в полуфинал.

Теперь УЕФА стремится сделать оценку подобных эпизодов максимально однозначной и обеспечить одинаковое трактование правил в разных матчах.