Павел Василенко

Корейская футбольная ассоциация (KFA) оказалась в центре громкого скандала из-за обвинений в оплате иностранным арбитрам за посещение массажных салонов, где также предоставлялись сексуальные услуги. Организация уже извинилась перед общественностью и пообещала провести масштабные реформы.

По данным DPA, KFA оплачивала такие услуги иностранным судьям по крайней мере перед семью международными матчами в 2011–2012 годах. Обвинения подтверждаются выписками из кредитных карт и документами государственных проверок.

В частности, в феврале 2012 года ассоциация якобы оплатила двум японским ассистентам арбитра посещение массажного салона перед решающим матчем отбора ЧМ-2014 против Кувейта. Южная Корея победила 2:0, однако доказательств того, что судьи намеренно помогали хозяевам, нет.

В KFA подчеркнули, что речь идет о событиях более десяти лет назад, а многие нынешние чиновники не знали деталей. В то же время в четверг полиция провела рейд в штаб-квартире ассоциации.

Организацию также подозревают в нарушении процедуры назначения Хон Мен Бо главным тренером сборной. После неудачного выступления на ЧМ-2026 специалист покинул пост.