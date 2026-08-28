Павел Василенко

Ситуация вокруг президента ФИФА Джанни Инфантино может получить еще более серьезное развитие. По сообщениям СМИ, УЕФА рассматривает возможность возбуждения уголовного дела против руководителя Международной федерации футбола и не исключает мер в отношении других высокопоставленных сотрудников организации.

Несколько недель назад Инфантино шокировал футбольный мир планами частичной приватизации крупнейших турниров, проходящих под эгидой ФИФА. Предложенный сценарий вызвал широкий протест со стороны футбольных организаций.

УЕФА вместе с другими представителями футбольного сообщества призвали Инфантино отказаться от спорной идеи. Впоследствии тема несколько утихла, однако теперь стало известно, что европейский футбольный союз рассматривает возможность перехода к юридическим действиям.

«УЕФА и ее юристы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела в Швейцарии против Инфантино и, возможно, других должностных лиц ФИФА за ненадлежащее управление, как это предусмотрено статьей 158 Уголовного кодекса Швейцарии», – говорится в 56-страничном документе, полученном Associated Press.

УЕФА уже сделала первые шаги. Представители организации обратились в суд Манхэттена с требованием раскрыть потенциальные доказательства, которые могут храниться у нью-йоркского инвестиционного фонда Thrive Capital Management, основанного Джошуа Кушнером.

Кроме того, УЕФА направила запрос в федеральный суд Южного округа Флориды, попросив разрешения на изъятие доказательств в рамках иностранного иска против ФИФА, офисы которой расположены в этом регионе.