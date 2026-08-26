Павел Василенко

Атмосфера Формулы-1 уже ощущается в Мадриде. До Гран-при Испании на трассе Мадринг остается более двух недель, однако в Вальдебебасе уже стараются предугадать возможные логистические проблемы. Мадридская трасса расположена всего в нескольких метрах от спортивного комплекса Реала, поэтому даже во время тестов Формулы-3 на этой неделе рев двигателей было четко слышно во время тренировок команды Жозе Моуринью.

Основная проблема может возникнуть непосредственно во время гоночного уикенда. Гран-при запланирован на 11, 12 и 13 сентября, поэтому Реал понимает, что движение в Вальдебебасе и окружающем районе будет ограничено из-за мер безопасности и мобильности. Ожидается, что в Мадрид прибудут тысячи болельщиков, из-за чего отели и улицы столицы могут быть переполнены.

Это заставило «Королевский клуб» задуматься над своим европейским календарем. По информации OKDiario, Реал обратился к УЕФА с просьбой провести свой первый матч Лиги чемпионов на выезде. Таким образом, фанаты соперника не будут создавать дополнительное скопление в районе Чамартина во время Гран-при.

На данный момент ответа на просьбу Реала нет. Первый тур Лиги чемпионов состоится с 8 по 10 сентября – непосредственно в середине недели, на которую приходится Гран-при.

Жеребьевка лигового этапа запланирована на 27 августа. Тогда мадридцы узнают своих восьмых соперников. Через два дня после жеребьевки УЕФА должно объявить окончательный календарь с датами и временем матчей.

Одновременно в тот же гоночный уикенд Реал должен принять Райо Вальекано на «Бернабеу» в матче пятого тура Ла Лиги. Менять дату этого поединка пока не планируют.