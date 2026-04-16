Отставить валидол! Легенда Шахтера не знает, что должно произойти, чтобы «горняки» не прошли АЗ.
Грачёв поделился точным прогнозом счёта, с которым завершится ответный матч четвертьфинала Лиги конференций
около 1 часа назад
Легендарный нападающий Шахтера Виктор Грачев признался, запас ли валидол для просмотра ответа четвертьфинала Лиги конференций против АЗ Алкмаар (3:0 – первый матч). Также экс-футболист поделился прогнозом на игру.
Жена спрятала его подальше в тумбочку 😁. Если после счета первого матча за такой игрой наблюдать с валидолом, то футбол вообще пора заканчивать смотреть.
Думаю, Арда Туран разберётся с этим вопросом. Тот, кто выступал в еврокубках, понимает, что такое – 1:0 и 3:0 перед ответным матчем. Не в обиду АЗ, но я не знаю, что должно случиться, чтобы «Шахтёр» не вышел в полуфинал Лиги конференций. В противном случае это будет катастрофа. Самое главное, чтобы «горняки» не создали себе проблем. Нужно играть просто и надёжно. Забивать и открываться должны нидерландцы.
До выхода в полуфинал Лиги конференций осталось сделать полшага. Нидерландцы с открытым забралом пойдут вперёд, но уверен, что мотивация у «горняков» будет на высочайшем уровне. Даже несмотря на голевой запас после первого матча, всё равно предсказываю победу нашей команды. 2:1, – заявил Грачёв в интервью Sport.ua.
Ранее по поводу матча с АЗ высказался главный тренер Шахтера Арда Туран.
