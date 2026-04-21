Сергей Разумовский

Шахтер одержал важную домашнюю победу над Полесьем в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги. Матч завершился с минимальным счетом 1:0, а судьбу встречи решил единственный забитый мяч во втором тайме.

Автором победного гола стал Валерий Бондар, который отличился на 56-й минуте. Именно его точный удар принес донецкой команде три чрезвычайно важных очка в борьбе за чемпионство.

После этого успеха Шахтер довел свою беспроигрышную серию в УПЛ уже до 15 матчей. За этот период донецкий клуб одержал 11 побед и 4 раза сыграл вничью, что свидетельствует о стабильности команды и ее способности регулярно набирать очки даже в сложных встречах.

Благодаря победе над Полесьем Шахтер набрал 54 очка и единолично возглавил турнирную таблицу украинского первенства. Отрыв от ЛНЗ теперь составляет три пункта, что заметно укрепляет позиции донецкого клуба в чемпионской гонке и добавляет команде уверенности на решающем этапе сезона.

Одновременно ситуация для Шахтера выглядит еще более перспективной, если учитывать наличие одного матча в запасе. Речь идет о перенесенном матче против Зари, который может иметь большое значение в контексте борьбы за золотые медали. В случае победы в этой встрече команда получит шанс увеличить свое преимущество над ближайшим преследователем уже до шести очков.

