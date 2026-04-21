Шахтер и бывший клуб Забарного нацелены на трансфер вингера Атлетико Минейро
Клубы готовят предложения по 17-летнему бразильцу
13 минут назад
Шахтёр / Фото - Yahoo
Левый полузащитник Атлетико Минейро Рикельме Энрике находится в сфере интересов Борнмута и Шахтера. Об этом сообщает TEMPO Sports.
По информации источника, оба клуба готовят трансферные предложения по 17-летнему бразильцу. Также на него претендуют неназванные испанские клубы.
В составе Атлетико Минейро U-20 Рикельме забил 1 гол в 4 матчах.
