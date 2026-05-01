Бывший футболист и тренер Динамо Александр Шовковский сообщил, контактировали ли с ним по поводу возможности возглавить сборную Украины. Слова специалиста передает «ТСН Гламур».

Относительно выбора тренера, со мной никто не контактировал, поэтому я не могу об этом вам ничего сказать. В жизни бывает много разнообразных желаний. Хочешь рассмешить бога — расскажи ему о своих планах на будущее. Мои желания остаются при мне по крайней мере до тех пор, пока они не сбудутся.

Я уверен в том, что следующий рулевой сборной сделает все возможное для того, чтобы футбол в Украине был на высоком уровне. Но мы должны учитывать, что в стране идет война. И я уже говорил, что, на мой взгляд, нужно две вещи для того, чтобы наша сборная играла на высоком уровне и достигала высоких результатов. Первое — сделать так, чтобы чемпионат Украины входил в топ-5 в Европе. На сегодняшний момент это невозможно.

Второй вариант — чтобы многие игроки играли в топ-5. Это намного проще, но для этого нужно, чтобы уровень футбола в Украине был на высоком уровне и наших игроков приглашали в команды, которые играют в топ-5. Тогда мы будем конкурентоспособными.