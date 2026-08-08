Сергей Разумовский

Вингер Тоттенхэма Манор Соломон в ближайшее время может сменить клуб. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «шпоры» достигли соглашения с Вест Хэмом относительно трансфера 27-летнего израильского футболиста.

🚨⚒️ EXCL: Manor Solomon to West Ham, here we go! Deal agreed now and medical booked tomorrow.



£5m fixed fee, £2m add-ons to Tottenham.



All approved by #THFC, Solomon to sign a 3 year deal at #WHUFC plus option until June 2030. pic.twitter.com/i0I0oG6Wqb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2026

Сообщается, что Тоттенхэм получит за продажу Соломона 5 миллионов фунтов стерлингов – примерно 5,85 миллиона евро. Еще 2 миллиона фунтов, или около 2,35 миллиона евро, могут быть выплачены в виде бонусов.

Основные условия сделки уже согласованы между клубами. Медицинское обследование Соломон должен пройти в воскресенье, 9 августа, после чего стороны смогут завершить оформление перехода.

Ожидается, что израильский вингер подпишет с Вест Хэмом трехлетний контракт. Сделка также будет предусматривать возможность продления сотрудничества еще на один сезон – до июня 2030 года.

В случае завершения трансфера Вест Хэм станет для Соломона четвертым клубом за последние два года. До этого футболист выступал на правах аренды за Лидс, Вильярреал и Фиорентину.

В составе Лидса израильтянин провел 41 матч, забил 10 голов и отдал 13 результативных передач. За Вильярреал он сыграл 11 поединков, отметившись одним голом и четырьмя ассистами. В составе Фиорентины Соломон принял участие в 19 матчах, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

В то же время период футболиста в Тоттенхэме оказался малорезультативным. За лондонскую команду он провел лишь шесть матчей и сделал две результативные передачи.

До перехода в английский клуб Соломон выступал за Шахтер. К донецкой команде он присоединился в январе 2019 года и оставался ее игроком до начала полномасштабной войны в Украине.

После этого израильтянин воспользовался специальным правилом ФИФА, которое позволяло легионерам украинских клубов временно приостанавливать действие контрактов и переходить в другие команды. На правах бесплатной аренды Соломон присоединился к Фулхэму.

Летом 2023 года Тоттенхэм подписал футболиста как свободного агента. Однако закрепиться в составе шпор Соломону не удалось.

Напомним, Вест Хэм вылетел в Чемпионшип по итогам прошлого сезона.