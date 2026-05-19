Сергей Разумовский

Ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский сообщил, что израильский вингер Бар Лин стал полноценным футболистом Кривбаса. По его информации, криворожский клуб воспользовался возможностью выкупа прав на 21-летнего игрока у Маккаби Тель-Авив.

Спиваковский отметил, что такой шаг был предусмотрен предварительными договоренностями между клубами. По его мнению, решение Кривбаса выглядит логичным не только с учетом спортивной составляющей, но и как потенциальная инвестиция в будущее. В клубе могут рассматривать Бара Лина как футболиста, которого в дальнейшем можно будет продать за границу на более выгодных условиях.

По данным портала Transfermarkt, сумма выкупа могла составлять около 250 тысяч евро. Спиваковский считает, что если эта информация соответствует действительности или близка к реальной сумме сделки, то для Кривбаса это вполне адекватное и оправданное решение.

В текущем сезоне Бар Лин провел 27 матчей в составе криворожской команды. На его счету пять забитых мячей и одна результативная передача. Для 21-летнего вингера это довольно заметная статистика, особенно учитывая адаптацию к новому чемпионату и условиям выступлений в украинской Премьер-лиге.

