Сергей Разумовский

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль открыл счёт в полуфинальном матче чемпионата мира-2026 против Франции.

Нападающий отметился на 22-й минуте встречи, реализовав пенальти. Этот гол стал для Оярсабаля 30-м в составе национальной команды. Всего за сборную Испании он провёл 60 матчей.

Также Оярсабаль повторил достижение легендарного Эмилио Бутрагеньо по количеству голов на одном чемпионате мира в составе испанской сборной. Теперь у обоих футболистов по пять забитых мячей на одном мундиале.

Благодаря этому голу Оярсабаль вышел на чистое шестое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Испании. Лидером рейтинга остаётся Давид Вилья, на счету которого 59 голов за национальную команду.

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