Костышин – о сенсации с Полесьем: «Пошло не по нашему плану»
Тренер Колоса заявил, что изменения в игре команды позволили переломить ход встречи
около 2 часов назад
Главный тренер Колоса Руслан Костышин рассказал в эфире программы «Футбол 360», за счет чего команде удалось одержать неожиданную победу в матче второго тура украинской Премьер-лиги против Полесья (1:0).
Результатом доволен, а игра складывалась из разных моментов, отрезков. Где-то мы были неубедительны, где-то убедительны, так что не скажу, что мы провели цельный матч и доминировали. Но есть моменты, где мы доминировали, и моменты, где мы проседали, особенно в первом тайме.
Счет нравится, а игра… Где-то нам пришлось немного менять структуру после 20-й минуты, потому что пошло не по нашему плану.
