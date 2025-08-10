Главный тренер Колоса Руслан Костышин рассказал в эфире программы «Футбол 360», за счет чего команде удалось одержать неожиданную победу в матче второго тура украинской Премьер-лиги против Полесья (1:0).

Результатом доволен, а игра складывалась из разных моментов, отрезков. Где-то мы были неубедительны, где-то убедительны, так что не скажу, что мы провели цельный матч и доминировали. Но есть моменты, где мы доминировали, и моменты, где мы проседали, особенно в первом тайме.

Счет нравится, а игра… Где-то нам пришлось немного менять структуру после 20-й минуты, потому что пошло не по нашему плану.