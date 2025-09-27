Палмер выбывает: Челси дает звезде паузу до матчей сборных
Футболист имеет проблемы со здоровьем
около 22 часов назад
Полузащитник сборной Англии Коул Палмер пропустит матчи Челси по крайней мере до октябрьской международной паузы.
Главный тренер лондонцев Энцо Мареска подтвердил, что 23-летний хавбек страдает от проблем с пахом, из-за которых он уже пропустил встречи с Вест Хэмом и Фулхэмом.
«Мы решили дать ему 2–3 недели отдыха, чтобы он мог полностью восстановиться. Надеемся, после перерыва он будет готов на 100%», – цитирует Маареску AFP.
Кроме Палмера, синие не смогут рассчитывать на Тосина Адарабийо (травма икры) и Весли Фофану, который получил сотрясение мозга в кубковом матче против Линкольна.
Ближайшие матчи Челси:
🆚 Брайтон – в субботу
🆚 Бенфика (Лига Европы)
🆚 Ливерпуль – топ-игра следующей недели