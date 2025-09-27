Павел Василенко

Полузащитник сборной Англии Коул Палмер пропустит матчи Челси по крайней мере до октябрьской международной паузы.

Главный тренер лондонцев Энцо Мареска подтвердил, что 23-летний хавбек страдает от проблем с пахом, из-за которых он уже пропустил встречи с Вест Хэмом и Фулхэмом.

«Мы решили дать ему 2–3 недели отдыха, чтобы он мог полностью восстановиться. Надеемся, после перерыва он будет готов на 100%», – цитирует Маареску AFP.

Кроме Палмера, синие не смогут рассчитывать на Тосина Адарабийо (травма икры) и Весли Фофану, который получил сотрясение мозга в кубковом матче против Линкольна.

Ближайшие матчи Челси:

🆚 Брайтон – в субботу

🆚 Бенфика (Лига Европы)

🆚 Ливерпуль – топ-игра следующей недели