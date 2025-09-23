Украинский хавбек Иван Варфоломеев отметился голевой передачей в матче 1/16 финала Кубка английской лиги против лондонского Челси. Автором гола стал Роб Стрит.

На перерыв Линкольн Сити ушел, ведя в счете 1:0, однако во втором тайме фаворит встречи переломил игру и одержал победу. На 48-й минуте счет сравнял Тайрик Джордж, а уже через две минуты Факундо Буонанотте вывел пенсионеров вперед.

21-летний украинский полузащитник провел свой пятый матч за английский клуб, и эта игра стала для него первой в стартовом составе. Варфоломеев провел на поле 71 минуту после чего был заменен.

Напомним, украинец Варфоломеев присоединился к Линкольну в августе 2025 года. Он является воспитанником львовских Карпат, ранее выступал за Слован Либерец и Рух.

Англия. Кубок лиги. 3-й раунд

Линкольн Сити – Челси 1:2 (Стрит 42 - Джордж 48, Буонанотте 50)