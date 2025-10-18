Павел Василенко

Бывший главный тренер Ливерпуля, Наполи, Интера, Реала, Ньюкасла и Валенсии Рафаэль Бенитес близок к подписанию контракта с Панатинаикосом, сообщает издание Sport24.gr.

65-летний испанский специалист сейчас находится в Афинах, где ведет переговоры с владельцем клуба. Стороны обсуждают последние детали возможного соглашения.

Бенитесу предложили контракт на два с половиной года с годовой зарплатой в 5 миллионов евро. Осталось лишь завершить последние формальности и подписать документы.

В последний месяц ходили слухи, что Сергей Ребров может покинуть пост главного тренера сборной Украины и возглавить Панатинаикос.