Панатинаикос сделал выбор не в пользу Реброва
Известные детали переговоров
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
Бывший главный тренер Ливерпуля, Наполи, Интера, Реала, Ньюкасла и Валенсии Рафаэль Бенитес близок к подписанию контракта с Панатинаикосом, сообщает издание Sport24.gr.
65-летний испанский специалист сейчас находится в Афинах, где ведет переговоры с владельцем клуба. Стороны обсуждают последние детали возможного соглашения.
Бенитесу предложили контракт на два с половиной года с годовой зарплатой в 5 миллионов евро. Осталось лишь завершить последние формальности и подписать документы.
В последний месяц ходили слухи, что Сергей Ребров может покинуть пост главного тренера сборной Украины и возглавить Панатинаикос.