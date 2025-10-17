Останется ли Ребров в сборной? Шевченко расставил все точки над «i»
Ранее сообщалось об интересе к специалисту со стороны греческого Панатинаикоса
около 3 часов назад
Президент УАФ Андрей Шевченко высказался о будущем главного тренера сборной Украины Сергея Реброва на фоне слухов об интересе со стороны греческого Панатинаикоса.
Мы верим в нашего тренера. У него большая мотивация работать в национальной команде.
На этот вопрос частично он уже сам ответил. У нас об этом не было никаких мыслей и разговоров, потому что мы все сконцентрированы на отборочном цикле, – заявил Шевченко в интервью «Чемпиону».
Греческие и украинские медиа ранее сообщали, что Панатинаикос по-прежнему заинтересован в кандидатуре Сергея Реброва. Сам наставник высказывался о возможном переезде в Грецию.
Действующий контракт Реброва действует до 31 июля 2026 года. Параллельно он занимает пост вице-президента УАФ.
Ранее Ребров отпраздновал юбилей и вошел в элитарный список тренеров сборной Украины.
