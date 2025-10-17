Сергей Стаднюк

Президент УАФ Андрей Шевченко высказался о будущем главного тренера сборной Украины Сергея Реброва на фоне слухов об интересе со стороны греческого Панатинаикоса.

Мы верим в нашего тренера. У него большая мотивация работать в национальной команде. На этот вопрос частично он уже сам ответил. У нас об этом не было никаких мыслей и разговоров, потому что мы все сконцентрированы на отборочном цикле, – заявил Шевченко в интервью «Чемпиону». Андрей Шевченко

Греческие и украинские медиа ранее сообщали, что Панатинаикос по-прежнему заинтересован в кандидатуре Сергея Реброва. Сам наставник высказывался о возможном переезде в Грецию.

Действующий контракт Реброва действует до 31 июля 2026 года. Параллельно он занимает пост вице-президента УАФ.

Ранее Ребров отпраздновал юбилей и вошел в элитарный список тренеров сборной Украины.