Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился эмоциями от октябрьских матчей квалификации ЧМ-2026.

«Важный шаг вперед в этом октябре. Горжусь настроением и реакцией команды в этих двух матчах, особенно после непростого начала квалификации в сентябре.

Благодарю всех за этот сбор и надеюсь, что мы сможем продолжить его позитивные моменты в решающих матчах в нашей группе в следующем месяце», – написал Ребров в соцсетях.