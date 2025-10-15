Ребров: «Надеюсь на позитив в решающих матчах»
Специалист подвел итоги октябрьских поединков сине-желтых
около 2 часов назад
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился эмоциями от октябрьских матчей квалификации ЧМ-2026.
«Важный шаг вперед в этом октябре. Горжусь настроением и реакцией команды в этих двух матчах, особенно после непростого начала квалификации в сентябре.
Благодарю всех за этот сбор и надеюсь, что мы сможем продолжить его позитивные моменты в решающих матчах в нашей группе в следующем месяце», – написал Ребров в соцсетях.
В октябре сборная Украины одержала победы над Исландией (5:3) и Азербайджаном (2:1) в квалификации ЧМ-2026.
На данный момент команда Реброва занимает второе место в группе D, набрав семь очков. Франция — первая с 10 баллами, третью позицию занимает Исландия (4 очка) и четвертую — Азербайджан (один балл).
Календарь матчей сборной Украины в квалификации на ЧМ-2026
13 ноября. Франция — Украина
16 ноября. Украина — Исландия