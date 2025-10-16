Известный футбольный комментатор и журналист Игорь Цыганык в эфире собственного YouTube-канала оценил победы сборной Украины в матчах европейского отбора к чемпионату мира-2026 над Исландией (5:3) и Азербайджаном (2:1). Эксперт подчеркнул, что положительные результаты – следствие успешной игры полузащитника Руслана Малиновского, а не работы главного тренера Сергея Реброва.

Сейчас мы повторяем тот путь, которым шли на Евро-2024. Мы выкарабкиваемся, а не выходим. Как мы сейчас играем – я не вижу какой-то перспективы развития. Две наши последние победы – не заслуга Реброва, а заслуга одного игрока – Руслана Малиновского. Это один человек, который на опыте обыграл эти две команды. Это плохо для сборной. Потому что тогда команда зависит от качества одного игрока, а не от тренерской идеи и стратегии.

Малиновский забил в этих матчах 3 мяча и отдал ассист. А где игра, где мысль команды? А у нас выдернули опытного игрока, и уровень соперников позволяет ему решать исходы матчей. Но это уровень Исландии и Азербайджана. Я уверен, что в матче с Исландией нам повезло. С Азербайджаном мы были сильнее, но все равно были на грани потери очков. Хотя эта потеря очков ничего бы не решила – все равно все будет решаться во втором матче с Исландией.

Игорь Цыганик

```