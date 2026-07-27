Сергей Разумовский

Пресс-служба греческого ПАОК отреагировала на обращение киевского Динамо, которое касалось российского флага на трибуне с болельщиками греческой команды во время первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы. Заявление опубликовал портал Gazzetta.gr.

В киевском клубе призвали представителей европейских футбольных структур обратить внимание на инцидент и дать ему должную оценку. Динамо подчеркнуло, что появление российской символики на стадионе в условиях полномасштабной войны России против Украины является провокацией не только в отношении украинского клуба, но и всей страны.

Предлагаем ответственным лицам высшей футбольной институции Старого Света проявить ту же принципиальность и последовательность, которые демонстрируются ими в отношении проявлений расизма и ксенофобии, дать свою оценку откровенным провокациям в адрес нашего клуба и нашей страны, чтобы не допустить повторения провокаций. ФК Динамо Киев

В ПАОК решили не давать развернутую оценку ситуации с флагом. В своем заявлении греческий клуб отметил, что участвует исключительно в футбольном противостоянии и не намерен быть вовлеченным в какие-либо другие конфликты.

Мы участвуем только в одной игре — в футбольной. Ни в какой другой. Мы хотим играть в футбол в футбольной атмосфере и двигаться дальше. Ни больше, ни меньше. ПАОК

Поединок в Люблине завершился победой гостей со счетом 3:2. Матч-ответ между ПАОК и киевским Динамо запланирован на четверг, 30 июля. Начало встречи – в 20:45.