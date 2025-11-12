Павел Василенко

Чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике еще не начался, но уже вызывает волну негодования среди болельщиков. До старта турнира, который продлится с 11 июня по 19 июля, остается восемь месяцев, однако цены на билеты и даже парковку поражают.

По данным организаторов, стоимость билетов на матч-открытие колеблется от 480 до почти 2000 евро, а на финал – от 1750 до 5200 евро. Это рекордные суммы даже по меркам ФИФА.

Тем не менее, еще больший шок вызвали цены на парковку возле стадионов – от 65 до 150 евро за место в день матча. Для сравнения, на предыдущем ЧМ в Катаре 2022 года билет на игру можно было приобрести всего за 50 евро.

Парковочные места продаются исключительно для владельцев билетов, а их стоимость растет в зависимости от стадии турнира – чем ближе к финалу, тем дороже.

Фанаты уже шутят, что на ЧМ-2026 дешевле будет смотреть футбол в пабе, чем припарковать машину у стадиона.