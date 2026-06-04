Павел Василенко

Легендарный английский футболист Бобби Тэмблинг умер в среду в возрасте 84 лет. Об этом в социальных сетях сообщил клуб АФК Кроссхейвен, который ранее тренировал Тэмблинг.

Тэмблинг является вторым самым результативным бомбардиром в истории Челси. Он играл за синих с 1959 по 1970 год: 370 матчей и 202 гола. В 2013 году Фрэнк Лэмпард превзошел его, забив 211 голов за клуб, но ему понадобилось 648 игр, чтобы достичь этой отметки.

Тэмблинг также является клубным рекордсменом по наибольшему количеству голов в одном матче, забившим пять мячей в ворота Астон Виллы в 1966 году.

Тэмблинг трижды играл за сборную Англии. Он завершил свою игровую карьеру в Ирландии, поселившись в Корке. Позднее англичанин тренировал местные команды, включая Корк Селтик, Корк Сити и Кроссхейвен. Несколько лет назад ему поставили диагноз деменция.