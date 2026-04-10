Сергей Разумовский

Мюнхенская Бавария не планирует подписывать нападающего Ливерпуля Мохамеда Салаха после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщает CF Bayern Insider.

Ранее директор сборной Египта Ибрагим Хассан заявил, что слышал об интересе к Салаху со стороны сразу нескольких клубов, среди которых назвал ПСЖ, Баварию и представителей итальянской Серии А. Однако, если верить последней информации из Германии, мюнхенский клуб не рассматривает египетского форварда как реальную трансферную цель.

По данным журналиста Кристиана Фалька, спортивный директор Баварии Макс Эберль уже дал внутренний сигнал в клубе, что кандидатура Салаха не входит в планы на ближайшее трансферное окно.

В сообщении также отмечается, что на данном этапе Бавария имеет другие кадровые приоритеты. Прежде всего немецкий гранд сосредоточен на усилении позиций левого вингера и правого защитника, а значит подписание Салаха, который действует преимущественно справа в атаке, не считается актуальным направлением работы.

Ранее стало известно, почему Салах не сыграл в матче с ПСЖ в Лиге чемпионов.