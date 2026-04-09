Главный тренер Ливерпуля Арне Слот объяснил, почему вингер Мохаммед Салах не сыграл в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против ПСЖ (0:2).

Цитирует Слота клубная пресс-служба мерсисайдцев.

«В конце матча для нас это было больше о выживании, чем о реальном шансе забить. Да, никогда не знаешь – в прошлом сезоне мы забили за пять минут до конца, когда Харви Эллиотт отличился после того, как я заменил Мо.

Но примерно 20-25 минут мы только оборонялись. У Мо огромное качество, но если он 20-25 минут вынужден лишь защищаться в собственной штрафной – лучше сохранить его энергию для большого количества матчей, которые нас ждут в ближайшие недели».