Стало известно, почему Салах не сыграл в матче с ПСЖ в Лиге чемпионов
Тренер Ливерпуля объяснил причину своего решения
около 1 часа назад
Главный тренер Ливерпуля Арне Слот объяснил, почему вингер Мохаммед Салах не сыграл в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против ПСЖ (0:2).
Цитирует Слота клубная пресс-служба мерсисайдцев.
«В конце матча для нас это было больше о выживании, чем о реальном шансе забить. Да, никогда не знаешь – в прошлом сезоне мы забили за пять минут до конца, когда Харви Эллиотт отличился после того, как я заменил Мо.
Но примерно 20-25 минут мы только оборонялись. У Мо огромное качество, но если он 20-25 минут вынужден лишь защищаться в собственной штрафной – лучше сохранить его энергию для большого количества матчей, которые нас ждут в ближайшие недели».
Напомним, Ливерпуль впервые за 6 лет ни разу не попал в створ ворот в матче Лиги чемпионов.
- Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04