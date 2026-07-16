Перенес операцию: звездный бразилец Шахтера пропустит старт сезона
Известно, из-за чего нападающему пришлось лечь под нож
около 2 часов назадПодписаться в
Вингер Шахтера Эгиналду перенёс операцию после травмы, полученной во время летних сборов команды в Словении. Об этом сообщила пресс-служба донецкого клуба.
21-летнего бразильского футболиста прооперировали в Любляне. Хирургическое вмешательство было проведено на плече, которое игрок травмировал во время подготовки к новому сезону.
Точные сроки восстановления Эгиналду в настоящее время не называются. В то же время в Шахтере отметили, что футболист пропустит оставшуюся часть летних сборов и не сможет помочь команде на старте сезона.
На данный момент бразилец уже начал процесс реабилитации после операции. Первый официальный матч в новом сезоне Шахтер проведет 3 августа против Кудривки в стартовом туре украинской Премьер-лиги.
В предыдущей кампании Эгиналду сыграл за донецкий клуб 27 матчей во всех турнирах. В них забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.
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