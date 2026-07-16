Сергей Разумовский

Вингер Шахтера Эгиналду перенёс операцию после травмы, полученной во время летних сборов команды в Словении. Об этом сообщила пресс-служба донецкого клуба.

⚒️ Егіналду переніс операцію в Німеччині 🏥



Півзахисник «Шахтаря» травмував плече на літніх зборах.



Після операції Егіналду вже розпочав відновлення. Гравець пропустить решту зборів і старт сезону.



🙏 Одужуй якнайшвидше, Егі! 🧡#Shakhtar #футбол pic.twitter.com/BYtvpBH3cL — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 15, 2026

21-летнего бразильского футболиста прооперировали в Любляне. Хирургическое вмешательство было проведено на плече, которое игрок травмировал во время подготовки к новому сезону.

Точные сроки восстановления Эгиналду в настоящее время не называются. В то же время в Шахтере отметили, что футболист пропустит оставшуюся часть летних сборов и не сможет помочь команде на старте сезона.

На данный момент бразилец уже начал процесс реабилитации после операции. Первый официальный матч в новом сезоне Шахтер проведет 3 августа против Кудривки в стартовом туре украинской Премьер-лиги.

В предыдущей кампании Эгиналду сыграл за донецкий клуб 27 матчей во всех турнирах. В них забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.

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