Сергей Разумовский

Мадридский Реал официально представил Жозе Моуринью как нового главного тренера первой команды. Церемония назначения прошла на базе клуба Сьюдад Реал Мадрид и стала важным событием для мадридцев, ведь португальский специалист во второй раз в своей карьере возглавил испанский гранд.

В мероприятии приняли участие президент Реала Флорентино Перес, новый наставник команды, а также почетный президент клуба Хосе Мартинес Пирри. Представители мадридцев официально поздравили Моуринью с возвращением в клуб и подчеркнули значимость его назначения для дальнейшего развития команды.

Во время презентации португальский тренер подписал контракт с Реалом. Соглашение рассчитано на три сезона и будет действовать до 30 июня 2029 года. Таким образом, Моуринью получил достаточно времени для формирования команды в соответствии с собственным видением, внедрения игровой модели и выполнения поставленных перед клубом задач.

После завершения официальной части церемонии новому главному тренеру вручили памятные подарки от клуба. Среди них были символическая копия стадиона Реала, наручные часы и футболка команды с фамилией Моуринью.

Возвращение португальца стало одним из наиболее заметных тренерских решений мадридского клуба за последнее время. Впервые Моуринью возглавил Реал в 2010 году. Под его руководством команда выступала в течение трёх сезонов, после чего специалист покинул пост.

Теперь португальский наставник снова будет работать на Сантьяго Бернабеу. Перед ним будет стоять задача вернуть Реал на ведущие позиции в испанском и европейском футболе, а также помочь команде бороться за главные трофеи сезона.

Напомним, два украинца сыграли за Реал в победном матче с Шальке.