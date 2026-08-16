Павел Василенко

Реал завершил подготовку к новому сезону уверенной победой над Шальке, который вернулся в Бундеслигу. Команда Жозе Моуринью разгромила немцев со счётом 3:0.

Счёт в встрече был открыт уже на шестой минуте – Килиан Мбаппе воспользовался моментом и вывел мадридцев вперёд. Ещё до перерыва преимущество Реала удвоил Хейсен, а на 57-й минуте Эспи забил третий гол.

После перерыва Моуринью провёл серию замен, выпустив на поле украинского голкипера Андрея Лунина. 27-летний вратарь заменил Тибо Куртуа и провёл в игре 42 минуты. За это время Лунин совершил три сейва и не позволил Шальке забить.

В конце матча украинца заменил другой голкипер Реала – Илья Волошин. По итогам встречи Лунин вместе с Мбаппе получил признание как один из лучших игроков матча.

Контрольный матч

Шальке – Реал Мадрид – 0:3

Голы: Мбаппе, 6, Хейсен, 20 Эспи, 57.

Для Реала это был последний контрольный матч перед стартом сезона. Первую официальную игру мадридцы проведут 22 августа против Эспаньола в Ла Лиге.