Два украинца сыграли за Реал в победном матче с Шальке
Мадридская команда завершила подготовку к сезону
Реал завершил подготовку к новому сезону уверенной победой над Шальке, который вернулся в Бундеслигу. Команда Жозе Моуринью разгромила немцев со счётом 3:0.
Счёт в встрече был открыт уже на шестой минуте – Килиан Мбаппе воспользовался моментом и вывел мадридцев вперёд. Ещё до перерыва преимущество Реала удвоил Хейсен, а на 57-й минуте Эспи забил третий гол.
После перерыва Моуринью провёл серию замен, выпустив на поле украинского голкипера Андрея Лунина. 27-летний вратарь заменил Тибо Куртуа и провёл в игре 42 минуты. За это время Лунин совершил три сейва и не позволил Шальке забить.
В конце матча украинца заменил другой голкипер Реала – Илья Волошин. По итогам встречи Лунин вместе с Мбаппе получил признание как один из лучших игроков матча.
Контрольный матч
Шальке – Реал Мадрид – 0:3
Голы: Мбаппе, 6, Хейсен, 20 Эспи, 57.
Для Реала это был последний контрольный матч перед стартом сезона. Первую официальную игру мадридцы проведут 22 августа против Эспаньола в Ла Лиге.