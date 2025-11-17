Известный украинский тренер Олег Федорчук высказался о шансах сборной Украины выйти на ЧМ-2026 через плей-офф. Его слова приводит Footboom.

Влиять будут два фактора. Это прежде всего функциональное состояние игроков, их игровая форма. Поскольку у нас большинство игроков играют в зарубежных клубах, то на весну жаловаться не стоит, всем одинаково. Плюс многое будет зависеть от жеребьевки, ведь есть команды, с которыми лучше не встречаться.

Ну и очень многое будет зависеть от состояния ряда ключевых позиций. Прежде всего – кондиции защитников. Хорошо, что сейчас Матвиенко в очень хорошей форме, и в относительно хорошей Забарный. Плюс вратарь. Если эти игроки будут в хорошей форме, то можно рассчитывать на положительный результат. Потому что в футболе можно скрыть много недостатков, но скрыть плохую игру вратаря и центральных защитников очень сложно. Пример киевского Динамо очень яркий, - рассказал Федорчук.