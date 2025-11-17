«Всем огромное спасибо». Лучший игрок сборной Украины подвел итоги матча с Исландией
Сине-желтые одолели конкурента за выход в плей-офф отбора на ЧМ, дожав его в последние минуты
около 3 часов назад
Вингер сборной Украины Виктор Цыганков в своем Instagram поделился эмоциями от важнейшей победы в матче заключительного тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Исландии (2:0).
Пусть такие эмоции будут чаще. Всем огромное спасибо за вчерашнюю поддержку.
Слава Украине! 🇺🇦💛💙
