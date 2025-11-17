Сергей Разумовский

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков в своем Instagram поделился эмоциями от важнейшей победы в матче заключительного тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Исландии (2:0).

Пусть такие эмоции будут чаще. Всем огромное спасибо за вчерашнюю поддержку. Слава Украине! 🇺🇦💛💙 Виктор Цыганков

Напомним, Цыганков был признан лучшим игроком сборной Украины в матче с Исландией

