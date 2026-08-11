Сергей Разумовский

В понедельник, 10 августа, на Центральном городском стадионе в Житомире состоялся матч второго тура Украинской Премьер-лиги между Полесьем и Харьковом. Хозяева одержали победу со счетом 3:1.

Во время поединка ультрас Полесья развернули баннер с надписью «Белый сектор – белая семья». Большинство болельщиков в этом секторе также были одеты в белые футболки.

На трибунах использовали белую пиротехнику, а игроки Полесья вышли на матч в белой форме. По словам представителей White Zt Family, белый цвет стал частью традиции фанатского сектора на первом домашнем матче нового сезона.

Сегодня Полесье в Житомире победило амбициозный Харьков – 3:1. На трибунах было много людей, несмотря на понедельник, а старт матча встретили праздничной белой пиротехникой. Первый домашний матч нового сезона – особенный день для нашего сектора. Уже много лет у нас есть традиция: на открытие сезона приходим в белом. Сегодня белым был и наш сектор, и пиротехника, и форма игроков Полесья. На трибунах также появился новый баннер «Белый сектор – Белая семья», посвященный старту нового сезона.

Белая семья Zt

ультрас Полесье

В то же время формулировка на баннере вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях. Часть болельщиков украинского футбола увидела в нем возможные расистские подтексты и раскритиковала поведение ультрас Полесья.

Напомним, у Полесья возникли проблемы в опорной зоне.