Сергей Разумовский

Полесье понесло очередную кадровую потерю в центре поля. Житомирский клуб вновь столкнулся с проблемой травм среди опорных полузащитников. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

У команды продолжается своеобразное движение футболистов между лазаретом и общей тренировочной группой. Только что к полноценной работе вернулись Илир Красничи и новичок Андрес Араухо, как очередную травму получил Борель Томандзотто.

По информации источника, у конголезского легионера диагностировали повреждение задней поверхности бедра. Из-за этой травмы футболист не сможет в ближайшее время помогать команде во время тренировок и матчей.

Медицинский штаб Полесья прогнозирует, что двадцатитрехлетний полузащитник сможет вернуться к тренировочному процессу в конце августа. Точные сроки восстановления будут зависеть от динамики лечения и реакции организма на нагрузки.

В понедельник, 8 августа, состоится центральный матч второго тура украинской Премьер-лиги. В Житомире встретятся Полесье и Харьков.

Трансфер экс-игрока Полесья Алексея Гуцуляка снова на повестке дня. Турецкий клуб возобновил переговоры.