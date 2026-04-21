Во вторник, 21 апреля, черновицкая Буковина сыграет против киевского Динамо в полуфинале Кубка Украины. Поединок состоится в Тернополе на «Тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича». Начало встречи — в 18:00.

Обычно Буковина проводит домашние матчи на одноименном стадионе в Черновцах, который вмещает 12 076 зрителей. Однако арена не соответствует требованиям для проведения полуфиналов Кубка Украины, поэтому матч было решено перенести в Тернополь.

Черновицкая команда подходит к игре в отличной форме. После того как в прошлом сезоне ей не удалось вмешаться в борьбу за выход в УПЛ, нынешний чемпионат Буковина начала уже под руководством нового главного тренера Сергея Шищенко и с обновленным составом. Изменения дали впечатляющий результат: в 24 матчах этого сезона команда еще не потерпела ни одного поражения.

Динамо, в свою очередь, проводит не слишком убедительный сезон в УПЛ после чемпионского года. Кияне отстают от Шахтера на десять очков, а в случае победы донетчан в перенесенном матче против Зари этот отрыв может вырасти до 13 баллов.

Посмотреть матч Буковина — Динамо можно будет на УПЛ ТВ. Кроме телеканала, трансляция будет доступна на YouTube!

