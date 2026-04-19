Сергей Разумовский

По информации турецкого издания Fanatik, Трабзонспор серьезно рассматривает возможность усиления состава за счет молодых украинских футболистов. В клубе стремятся не только точечно укрепить отдельные позиции, но и постепенно омолодить команду, сделав ставку на исполнителей, которые могут принести пользу уже в ближайшее время и одновременно имеют хорошие перспективы на будущее.

Одним из главных кандидатов, который заинтересовал представителей турецкого клуба, называют нападающего Динамо и сборной Украины Матвея Пономаренко. По данным источника, Трабзонспор уже начал предметную работу по возможному переходу украинского форварда. Речь идет об одном из самых талантливых молодых нападающих в системе киевского клуба, который благодаря своей результативности и стабильным выступлениям привлекает внимание не только в Украине, но и за ее пределами.

Сообщается, что потенциальный трансфер может оказаться довольно дорогим для турецкой стороны. По предварительным оценкам, стартовая сумма возможных переговоров может составить около 10 миллионов евро. Трабзонспор, вероятно, видит в Пономаренко не просто перспективного игрока на будущее, а футболиста, способного стать важной частью команды в среднесрочной перспективе.

В текущем сезоне Матвей Пономаренко демонстрирует очень хорошую статистику на клубном уровне. Он провел 26 матчей, в которых выходил на поле как в составе первой команды Динамо, так и за команду U-19. За это время нападающий отличился 19 забитыми мячами и записал на свой счет 2 результативные передачи.

