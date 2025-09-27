Сергей Стаднюк

Завершились все матчи субботы, 27 сентября, в лигах ПФЛ.

В седьмом туре украинской Первой лиги ЮКСА и Пробий Городенка провели вязкий матч, в котором ни одна из сторон так и не сумела сломать оборонительные редуты соперника. Обе команды создали несколько моментов, но остроты не хватало, так что финальный свисток зафиксировал сухую ничью 0:0.

В другом поединке тура Ворскла и Виктория выдали результативный отрезок в середине первого тайма. Под конец первого тайма Татарков вывел полтавчан вперед, но уже через четыре минуты Лебеденко восстановил равновесие. Во втором тайме обе команды пытались вырвать победу, но на табло остались цифры 1:1.

Ворскла набрала 12 очков и догнала Ингулец в борьбе за переходные матчи. Однако у конкурента есть матч в запасе. ЮКСА (9) – восьмая, Виктория (8) – 11-я, Пробий (6) – 12-й.

В десятом туре группы А Второй лиги Реал Фарма на своем поле уступила Атлету. Гости открыли счет благодаря точному удару Пресича уже на 12-й минуте, а под занавес игры Мовчан удвоил преимущество, поставив точку — 0:2.

В матче дублеров Буковины и Полесья победителя определил единственный точный удар. На 72-й минуте Савин реализовал возможность и принес черновчанам минимальную, но важную победу.

Полесье-2 осталось с 18 очками и рискует пропустить в лидеры Самбор-Ниву-2 (18) и Лесное (17).

Первая лига, восьмой тур

ЮКСА – Пробий Городенка 0:0

Ворскла – Виктория 1:1

Голы: Татарков, 36 – Лебеденко, 40

Вторая лига, группа А, десятый тур

Реал Фарма – Атлет 0:2

Голы: Пресич, 12, Мовчан, 85

Буковина-2 – Полесье-2 1:0

Гол: Савин, 72