Павел Василенко

Полузащитник киевского Динамо Александр Пихальонок ответил на вопросы представителей СМИ во время пресс-конференции накануне матча третьего тура группового этапа Лиги конференций против Зриньски, который пройдет на «Арене Люблин» в Польше.

«Мы провели два очень непростых матча против Шахтера. В Кубке победили, а в чемпионате потерпели поражение. К сожалению, арбитр не назначил стопроцентный пенальти, но это футбол… Сегодня мы разбирали соперника во время теоретического занятия. Могу сказать, что это хорошая, боевая команда. Завтра нас ждет очень интересное противостояние», – цитирует Пихаленка клубная пресс-служба.

В четверг, 6 ноября, Динамо примет боснийский Зриньски в матче третьего тура общего этапа Лиги конференций. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Киевляне занимают 34-е место в таблице ЛК с нулем баллов.