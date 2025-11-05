Главный тренер Динамо Александр Шовковский поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги конференций против Зрински на «Арене Люблин» в Польше.

«Команда сейчас находится в рабочем режиме. Имея такой плотный график, говорить о том, находится ли команда в кризисе или на подъеме, будет неуместно и неправильно. Мы даже не можем провести полноценную подготовку. У нас есть время на восстановление и подготовку непосредственно к матчу, играя в графике через два на третий, через три на четвертый.

Мы стараемся отрабатывать разные моменты, которые случаются в игре. Стандартные положения – это так же одна из ключевых ситуаций на футбольном поле, которая может быть дополнительным преимуществом. Мы над этим тоже работаем», – цитирует Шовковского клубная пресс-служба.